Son dakika haberi... "Balyoz'da kumpas" davası dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi - Son Dakika

Son dakika haberi... "Balyoz'da kumpas" davası dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi

04.03.2021 16:27
Son dakika haberi...

Son dakika gündem haberine göre Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası, mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderildi.

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası, mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 34. duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı. Davanın müdahillerinden Suat Aytın ile diğer müdahiller ve diğer sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada konuşan mahkeme heyeti başkanı, davanın geldiği aşamanın dikkate alınarak dosyanın, mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderileceğini bildirdi.

Söz alan sanık Baransu ve avukatları, kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.

Taleple ilgili beyanı sorulan müdahil olan emekli Kurmay Albay Suat Aytın ise kovuşturmanın genişletilmesi talebi olmadığını bildirdi.

Mahkeme heyeti "kovuşturmanın genişletilmesi" talebini reddedip, dosyasının mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Sanık Baransu'nun tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.

İddianameden

Yargılananların beraatiyle sonuçlanan "Balyoz planı" davası sanıklarına "kumpas" kurulduğu iddiasına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, "Balyoz" soruşturmasına gerekçe gösterilen belgelerin yayımlandığı dönemin Taraf gazetesi sorumluları ile bazı gazeteciler, sanık olarak yer alıyor.

"Balyoz planı" davasında bir süre tutuklu yargılanan emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Albay Nedim Ulusan ile emekli Albaylar Ahmet Zeki Üçok ve Hakan Büyük ile Genelkurmay Başkanlığı'nın "müşteki" olarak yazıldığı iddianamede, soruşturma konusu gizli belgelerin, çok iyi korunan 1. Ordu Karargahı kozmik odasından, örgütün TSK'da bulunan üyeleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin'e verildiği belirtiliyor.

"FETÖ/PDY'nin amacının gerçekleştirilmesine yönelik"

Tuncay Opçin ve Mehmet Baransu'nun gizli görüştükleri, Taraf gazetesine teslim edilen DVD ve CD'lerin, Opçin tarafından Baransu'ya getirildiği kaydedilen iddianamede, Opçin ve Baransu'nun, TSK'daki örgüt üyesi marifetiyle 1. Ordu Karargahında bulunan "çok gizli" ibareli, yüksek korunmaya tabi belgeleri ele geçirip örgütün amacı doğrultusunda kullanmaya çalıştıkları, bu amaçla Baransu'nun çalıştığı gazeteyi kullanarak faaliyetlerini yürüttüğü, devletin güvenliğine ilişkin "çok gizli" içerikli bilgilere vakıf olduğu ve hatta belgelerin orijinallerini imha ettiği anlatılıyor.

Bu sanıkların belgeleri Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur aracılığıyla Taraf gazetesinde yayımlanmasını sağladığı, sanıkların FETÖ amacı doğrultusunda basında yapılandıkları dile getirilen iddianamede, Altan, Çongar ve Oğur'un FETÖ üyesi olmamakla birlikte Opçin ve Baransu'nun teşvik ve yönlendirmeleriyle eylemlere katıldıkları, eylemlerin devlet kurumlarında yapılanan bu örgütün amacının gerçekleştirilmesine yönelik olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, Baransu ile Opçin'in, "silahlı örgüt kurmak, yönetmek, zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlarından 35 yıldan 75'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, dönemin Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar ve köşe yazarı Yıldıray Oğur'un da "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlarından 20 yıldan 52 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Mehmet Baransu, Balyoz Planı, İstanbul, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'Balyoz'da kumpas' davası dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı         
06:09
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu         
00:52
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor         
23:44
Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu         
22:34
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... "Balyoz'da kumpas" davası dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei