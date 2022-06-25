Son dakika haberi! Başakçıların 'Siz yarım çuval fazla patates aldınız' tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

ADANA'da, geçimlerini hasat sonrası tarlada kalan patatesleri toplayarak sağlayan 2 aile arasında çıkan 'siz yarım çuval fazla aldınız' tartışmasında 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kentte, tarlalarda hasat sonrası kalan patatesleri toplayan iki aile arasında tartışma çıktı. Geçimlerini patates toplayarak sağlayan Kaya ve Yüksel aileleri arasında 'siz yarım çuval fazla patates aldınız' aldınız iddiasıyla başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kaya ailesinden olduğu iddia edilen kimliği belirsiz 2 kişi av tüfeğiyle Yüksel ailesinin evine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle Cemile Yüksel (19) kolundan yaralanırken kardeşi Emirhan Yüksel (17) de kafasından yaralandı.Çevredeki ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından civardaki hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.