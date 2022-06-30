Son dakika haberi... Başkent'te araçlar sel sularına gömüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Başkent'te araçlar sel sularına gömüldü

30.06.2022 21:10
Son dakika haberi... Başkent'te araçlar sel sularına gömüldü

Son dakika haberlerine göre Başkent'te araçlar sel sularına gömüldü Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent'te araçlar sel sularına gömüldü

ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede yoğun su birikintileri oluşurken bazı araçların suya gömüldüğü görüldü.

Ankara'da akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Cadde ve yollar da yoğun su birikintilerinin oluştururken bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Başkent'te araçlar sel sularına gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Başkent'te araçlar sel sularına gömüldü - Son Dakika
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