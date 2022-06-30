Son dakika haberi... Başkent'te araçlar sel sularına gömüldü

Başkent'te araçlar sel sularına gömüldü

ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede yoğun su birikintileri oluşurken bazı araçların suya gömüldüğü görüldü.

Ankara'da akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Cadde ve yollar da yoğun su birikintilerinin oluştururken bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.