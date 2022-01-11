Son dakika haber! FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da, FETÖ/PDY'ye ait iki ayrı gaybubet evine düzenlenen operasyonda, örgüt mensubu oldukları iddiasıyla aranan eski 2 komiser ve 1 öğretmen gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde kurulan ve silahlı terör örgütü FETÖ/PDY firarilerini yakalamaya yönelik çalışma yapan özel ekip, 2 gaybubet evini belirledi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütünün güncel yapılanmasında aktif rol aldıkları belirtilen meslekten ihraç edilen 2 komiserin saklandıkları gaybubet evlerini tespit eden ekipler harekete geçti.

Özel ekip, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski komiser M.Ç'nin, Çankaya semtindeki gaybubet evinde saklandığını belirledi.

Çalışmalarını sürdüren özel ekip, M.Ç'nin saklandığı evde örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini, kılık değiştirdiğini, FETÖ/PDY tarafından bağlılığı ve teslimiyeti en yüksek seviyede olan kişileri ifade eden şekilde kodlandığını ve ByLock kullanarak birçok örgütsel mesajlaşma gerçekleştirdiğini tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonda, M.Ç. ile evde bulunan bir kişi daha yakalandı. Evdeki kişinin eski öğretmen Ö.Y. olduğu ve firari M.Ç. ile aynı evde saklandıkları ortaya çıktı.

Evde ele geçirilen yüklü miktarda Türk lirası, dolar, avro, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal ve örgütsel evrak ile dokümana el konuldu.

Özel ekip, aynı saatlerde, diğer firari eski komiser H.D'nin saklandığı Yenimahalle'deki gaybubet evine de operasyon düzenledi. H.D, kaçmak üzereyken ekiplerce yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.D'nin de sahte kimlik kullandığı belirlendi. Şüphelinin saklandığı evde çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, örgütsel evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.