Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde son dönemde gerçekleştirilen nitelikli cerrahi işlemlere bir yenisi daha eklendi. Beyinde, vücudun hareketinden sorumlu motor korteks denilen hayati bölgede tümör tespit edilen 58 yaşındaki hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı iş birliğinde navigasyon cihazı eşliğinde, uyanık beyin ameliyatı olarak da bilinen uyanık kraniotomi yöntemiyle ameliyat edildi.

Sağ kolda kuvvet kaybı bulunan ve epileptik nöbet geçirmesi üzerine Ayvalık'tan 112 aracılığıyla Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine getirilen ve yapılan incelemeler sonrasında ameliyatına karar verilen hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Utku Adilay ve Dr. Öğr. Üyesi Salim Katar ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ugün tarafından Balıkesir'de ilk kez gerçekleştirilen yöntemle ameliyat edildi.

"Hastamız felç olmadan tümörü çıkarıldı"

Gerçekleştirilen uyanık beyin tümörü ameliyatı hakkında bilgiler veren Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Utku Adilay; "Uyanık kraniotomi veya bir başka deyişle uyanık beyin ameliyatı, hastaya genel anestezi vermeden yapılan beyin ameliyatı anlamı taşır. Motor fonksiyonları ve konuşma kontrolünü sağlayan bölge sınırlarının eş zamanlı ve tam olarak belirlenmesini sağlayan özel bir anestezi yöntemdir. Hastaların ameliyat sonrası takiplerinin özenli ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için, yoğun bakımı bulunan ve tecrübeli sağlık ekibinin olduğu hastanelerde uygulanmalıdır. Anestezi sırasında uygulanacak anestezi ilaçlarının doz ayarlaması çok hassas ve dar bir aralıkta gerçekleştiğinden deneyimli anestezi doktorları tarafından yapılmalıdır. Ekip çalışması gerektiren bir anestezi tekniği olduğundan cerrah-anestezist işbirliği son derece önemlidir. Hastanemizde son derece başarılı ve yetenekli bir anestezi ekibine sahip olduğumuz için bu açıdan çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.

Uygulanan yöntemde, ameliyat sırasında hastanın uyandırıldığını belirten Adilay, "Hastanın kolunu, bacağını oynatmasını sağlıyoruz ya da konuşmasını istiyoruz. Hasta konuştuktan, bir şeyler ifade ettikten sonra ya da kolunu bacağını oynattıktan sonra bir takım elektrofizyolojik yöntemlerle beyin korteksinin motor işlevleri planlama, denetleme ve yönetmeyle ilgili bölgesi olan motor korteksin yerini tam olarak belirliyoruz. Sonra o bölgedeki tümörü motor kortekse hiçbir zarar vermeden çıkartıyoruz. Bu yöntemle de hasta ameliyattan sonra felç olmadan tümörü tamamen çıkartıldı" dedi.

Ameliyatı gerçekleştirilen İbrahim Sarızeybek de rahatsızlığının ardından Ayvalık'tan tavsiye üzerine Balıkesir Üniversitesi Hastanesine başvurduklarını ve ameliyat sonrası bir şikayetinin bulunmadığını söylerken, kendileriyle yakından ilgilenen hekimlere ve hastane personeline teşekkür etti. - BALIKESİR