Son dakika haberi... Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı ile Ukrayna ve Libya'yı görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile telefon görüşmesinde başta Ukrayna krizi ve Libya'daki seçim olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkileri ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

İki bakanın Washington ile Kahire arasındaki stratejik ilişkileri görüştüğü belirtilen açıklamada, "Bakanlar, Ukrayna ile ilgili son gelişmeler, Libya'daki seçimlere destek; bölgesel ve ikili ortak endişeler hakkında görüş alışverişinde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmede Bakan Blinken'ın, Mısır'daki insan hakları konusunun iki ülke ilişkilerindeki önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığının, Mısır'a 2,5 milyar doları aşkın, C-130J kargo uçağı ve hava savunma radarları alımına onay vermesinden sonra gelmesi dikkati çekti.