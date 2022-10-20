Son dakika haberi... Burdur'da kaçak kazı operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Burdur'da kaçak kazı operasyonu

20.10.2022 16:22
Son dakika haberi... Burdur'da kaçak kazı operasyonu

Son dakika haberleri: Burdur'un Tefenni ilçesinde kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 3 şahıs, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 3 şahıs, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi yönelik çalışmalarına devam etti. İl Jandarma Komutanlığı ve Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmada, Tefenni İlçesinde İ.Y, E.E. ve F.M.Ç.'nin ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda 1 adet elektrikli sondaj makinesi, 1 adet sondaj kamerası, 12 adet 1,50 metrelik galvaniz boru ve muhtelif miktarda kazı malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının kararı ile 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Tefenni, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Burdur'da kaçak kazı operasyonu - Son Dakika

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