Son dakika haberi: Burdur Valisi: Koronavirüsle mücadelemize mutlaka kadın eli değmesi gerekiyor - Son Dakika

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, koronavirüsle mücadeleye mutlaka kadın eli değmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlarımıza güveniyoruz, eşlerini ve çocuklarını ancak onlar hizaya getirebilir" dedi.

Vali Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından Burdur'da Covid-19 pandemisinin seyriyle ilgili bilgiler paylaştı. Arslantaş, Burdur'da vaka yaş ortalamasının 36 olduğunu, bunun erkeklerde yoğunluğunun 19-26 yaş grubunda, kadınlarda ise 39-46 yaş grubunda olduğunu söyledi. Vali Arslantaş, "Bu bulgu vakanın her yaş grubunda ortaya çıktığını gösteriyor. Hepimizin, sevdiklerimiz ve toplumumuz için azami derecede dikkatli hareket etmemizi zorunlu kılıyor. Bulaşların (yüzde 65'in üzerinde) ev içi temas ile gerçekleştiği görülmektedir. Kişisel temasın en yoğun olduğu, maske, mesafe gibi önlemlerin göz ardı edildiği evlerde gerek yakın ya da uzak akrabalar arasında gerekse komşular arasında yoğun bir enfeksiyon yayılımı görülmektedir. Başta ev gezmelerinden vazgeçmek olmak üzere kişi sayısının arttığı yerlerde özellikle sosyal mesafeye çok dikkat etmek gerekiyor. Sokakta maske takma oranımız neredeyse 100 yüz. Maskeyi evlerde ve kapalı mekanlarda da çıkarmayalım" dedi.