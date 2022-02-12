Üye Girişi
Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı - Son Dakika

Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı

12.02.2022 10:26

Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı Bursa'da bir genç tartıştığı annesi ve üvey kardeşini bıçakladı.

Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı

BURSA - Bursa'da bir genç tartıştığı annesi ve üvey kardeşini bıçakladı. Anne olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce annesi ile babası boşanan Muhammed Ergül (25), annesi Azime Akman ve üvey kardeşi Merve Akman ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Muhammed Ergül eline aldığı bıçakla annesinin boğazını keserek öldürürken, üvey kardeşini de vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin geldiğini gören Ergül, eve kimsenin girmemesi için kapıyı kilitledi. Ardından evin penceresini yumruk ve kafa darbesiyle kırdı. Polislerin ikna etmesiyle teslim olan Ergül, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Azime Akman'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Merve Akman ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime Akman'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Muhammed Ergül sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olay yerinde olmayan babasının da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı
Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı
Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı
Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı
Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı
Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı
Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı
Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı
Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı
Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı
Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı

YORUMLAR
500

Merve Akman, Dumlupınar, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
10:01 Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
09:58 Kaderimin Oyunu'nda dün neler oldu? Cemal'in yaralanması neleri değiştirdi?
09:39 Çarptı, metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı
09:34 Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar
09:03 İki cinayette birbirinin aynısı! Halil Falyalı suikasti, akıllara Ömer Lütfü Topal'ı getirdi
08:47 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, süper miniyle adeta mankenlere taş çıkarttı
08:33 Annesinin sevgilisinin olduğunu öğrenen genç, dehşet saçtı! Adamı öldürdü, annesini dövdü
07:57 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 10:49:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement