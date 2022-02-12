Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı - Son Dakika

Bursa'da aile faciası... Annesini bıçaklayarak öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı

BURSA - Bursa'da bir genç tartıştığı annesi ve üvey kardeşini bıçakladı. Anne olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce annesi ile babası boşanan Muhammed Ergül (25), annesi Azime Akman ve üvey kardeşi Merve Akman ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Muhammed Ergül eline aldığı bıçakla annesinin boğazını keserek öldürürken, üvey kardeşini de vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin geldiğini gören Ergül, eve kimsenin girmemesi için kapıyı kilitledi. Ardından evin penceresini yumruk ve kafa darbesiyle kırdı. Polislerin ikna etmesiyle teslim olan Ergül, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Azime Akman'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Merve Akman ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime Akman'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Muhammed Ergül sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olay yerinde olmayan babasının da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.