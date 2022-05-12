Son dakika haberi | Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga : 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga : 1 yaralı

12.05.2022 10:57
Son dakika haberi | Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga : 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

Bursa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan Yunus Y. ile Metin Z. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Yunus Y. yanında getirdiği pompalı tüfek ile Metin Z.'yi bacağından vurarak yaraladı. Yunus Y. hemen bölgeden hızlıca kaçarak uzaklaşırken sesleri duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Metin Z.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metin Z.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Son dakika haberi | Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga : 1 yaralı
Son dakika haberi | Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga : 1 yaralı
Son dakika haberi | Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga : 1 yaralı

YORUMLAR
500
Osmangazili atletler zirveden inmiyor Osmangazili atletler zirveden inmiyor Bursa'daki AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi Bursa'daki AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga : 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:10:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga : 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement