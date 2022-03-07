Bursa'da sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, aynı istikamette seyreden 2 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa- Eskişehir Yolu'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Muhammed Yusuf Akyol (24) yönetimindeki 16 HA 395 plakalı otomobil, hatalı sollama yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Barış Ersoy (28) yönetimindeki 16 F 7340 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 HA 395 plakalı otomobil, Hamdi Oruç (30) yönetimindeki 34 ENS 437 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Barış Ersoy ile otomobilde bulunan Merve Kocatürk (26) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerindeki inceleme çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.