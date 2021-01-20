CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel

20.01.2021 13:09
CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına kötü koşullarda yakalandığını ileri sürerek, "Zaten yolunda gitmeyen bir ekonomik kriz vardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına kötü koşullarda yakalandığını ileri sürerek, "Zaten yolunda gitmeyen bir ekonomik kriz vardı. Üzerine Kovid-19'un yarattığı zorluklar ve güçlükler, milletimizin, vatandaşımızın omuzlarına yük getirdi. Hayat pahalılaştı, işsizlik arttı, gelir adaletsizliği derinleşti." dedi.

Açıkel, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek, "CHP Milletvekili Toplu Çalışma Programı"nda konuştu.

Program süresince partisinin milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleriyle Aksaraylılarla bir araya geleceklerini aktaran Açıkel, yetkililerden ve vatandaşlardan kentin sorunlarına ilişkin bilgi alacaklarını, çözüm önerilerini tartışacaklarını söyledi.

Uzun zamandır sahada, farklı illerde çalışma yürüttüklerini belirten Açıkel, "Türkiye'nin her yerinde özellikle Kovid-19 ile uğraştığımız dönemde, vatandaşlarımızla temas edebileceğimiz her zaman dilimini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Açıkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19, maalesef Türkiye'yi çok kötü yakaladı. Zaten yolunda gitmeyen bir ekonomik kriz vardı. Üzerine Kovid-19'un yarattığı zorluklar ve güçlükler, milletimizin, vatandaşımızın omuzlarına yük getirdi. Hayat pahalılaştı, işsizlik arttı, gelir adaletsizliği derinleşti. Gençlerimizin sorunları katmerlendi. Esnafımız kepenk kapattı. Bankalar, ödenmeyen borçlar için sıraya girmiş durumda. Biz bu zor dönemde milletimizle dayanışmak, halkımızın sorunlarını dinlemek, çiftçi ve çalışan tüm kesimlerin sorunlarını dile getirmek için buradayız."

"Türkiye'nin daha iyi yönetilebileceğini biliyoruz"

Türkiye'nin 10 milyonu aşkın işsizi, 9 milyonun üzerindeki asgari ücretlisi, 13 milyon emeklisiyle bu zor günleri aşmaya çalıştığını savunan Açıkel, bu süreçte ülkenin yeterince iyi yönetilemediğini öne sürdü.

Açıkel, "Türkiye'nin daha iyi yönetilebileceğini biliyoruz. Halkımızın daha iyi bir yönetime layık olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle ve programla vatandaşlarımızın arasındayız. Aksaray'ın demir yolu potansiyelinin yıllardan beri değerlendirilmediğini biliyoruz. Aksaray, gerekli yatırımlar yapıldığında, çok ciddi bir lojistik üst haline gelebilecek potansiyele sahip bir ilimiz. Maalesef Aksaray ihmal edilmiş bir şehrimiz. Aksaraylı uzaya yol istemiyor, Ulukışla'ya demir yolu istiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında iklim değişikliği ve küresel ısınmaya da değinen Açıkel, "Şehirlerimiz susuz, ovalarımız kurak. Su, memleketin en önemli meselesi. İçme suyu kalitesi çok önemli." dedi.

Programın ardından Açıkel ve beraberindekiler Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel
CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel
CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel
CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomik Kriz, Aksaray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel - Son Dakika


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