Son dakika haberi | Çiftçiler ürünlerini DİTAP üzerinden satıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Çiftçiler ürünlerini DİTAP üzerinden satıyor

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde üreticiler yetiştirdikleri ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Dijital Tarım Pazarı" (DİTAP) sistemiyle pazarlıyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde üreticiler yetiştirdikleri ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Dijital Tarım Pazarı" (DİTAP) sistemiyle pazarlıyor.

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İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kadıoğluçiftliği Mahallesinde üretilen ürünler DİTAP aracılığıyla başka şehirlerden alıcı buluyor.

Sistem üzerinden bugün yapılan satışta, çiftçi Rızvan Peker'e ait 1000 ton biber ve 500 ton salatalık Ankara'dan bir firmaya online uygulamayla aracılığıyla satıldı.

Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, satışla ilgili yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini anımsatarak, "Yani insanlar mümkün olduğunca sosyal mesafeye uyarak, araya zaman ve mekan koyarak işlerini yapmaya gayret ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de elektronik ortamda olan DİTAP dijital bir platform. Burada alıcı ve satıcılar bir araya gelip ürünlere fiyat vermekte ve daha sonrada bu ürünleri alıp satmaktadırlar." dedi.

Uygulamaya ilişkin "Alıcı için uygun fiyattan alma, satıcı için de yüksek fiyattan satma gibi bir olanak var." ifadesini kullanan Saltaş, satıcıyla tüketici arasında fiyat uçurumunun da bu uygulamayla giderildiğine dikkat çekti.

Saltaş, DİTAP'dan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Artık insanlar tüm işlerini elektronik ortamda evlerinde yapıyorlar. İş yerlerine kısıtlı zamanda uğruyorlar. Bu uygulama bunun tarımda da olabileceğinin örneğidir." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt ise üreticilerin ürünlerini sistem üzerinden Türkiye'nin her noktasına pazarlama şansının olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çiftçiler ürünlerini DİTAP üzerinden satıyor - Son Dakika
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