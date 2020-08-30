Son dakika haberi: Çin'de 9, Güney Kore'de 299 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Çin'de 9, Güney Kore'de 299 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 9, Güney Kore'de 299 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika haberi: Çin'de 9, Güney Kore'de 299 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 9, Güney Kore'de 299 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9 yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 31'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'de, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 153 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı irtibatlı 299 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 19 bin 699'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 14 bin 903 kişi iyileşti.

Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 323'e yükseldi.

Yeni vakaların çoğu Gyeonggi eyaleti ve başkent Seul'de görüldü.

Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için 9 Eylül'e kadar Seul'de restoranların 21.00-05.00 saatlerinde paket servis haricinde hizmet vermesini yasakladı.

Seul'de spor salonları ve kapalı spor tesisleri de geçici olarak kapatılırken, huzurevlerine de ziyaretçi alınmayacak.

Hükümet, ülkede vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Seul, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çin'de 9, Güney Kore'de 299 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

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