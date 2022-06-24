Son dakika: Çin'de elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika: Çin'de elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü

24.06.2022 09:47

Son dakika haberi... Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio'nun Şanghay'daki merkez binasında bir araç 3. kattan aşağı düştü. Kazanın ardından firma yetkilileri, aracın içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kazanın nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz, kazanın nedeninin araştırılması için polisle işbirliği yapmıştır. Olay yerindeki durumun analizine dayanarak bunun bir kaza olduğunu ve araçtan kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızın yaşadığı kazadan dolayı çok üzgünüz. Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" denildi. - ŞANGHAY

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Çin'de elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Çin'de elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü - Son Dakika
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