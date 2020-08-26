MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddeden Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklandı. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, olay tarihi itibarıyla reşit olan İpek Er'in 24 Haziran'da Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşadığı evini terk ettiği ve Siirt'in Kurtalan ilçesinde 1 gece, 3 gün de Siirt'teki bir otelde kaldığı, ardından Musa Orhan'ın evine geçtiği ifade edildi.

Musa Orhan'ın ve intihar etmeden önce İpek Er'in verdiği ifadelerle adli tıp raporunu inceleyen mahkemece verilen kararın gerekçesinde, 'Mağdurun ifadelerine de yansıyan rızaya dayalı olarak cinsel yönden yakınlaşma olduğu, söz konusu ikamette birkaç gün birlikte kaldıkları' belirtildi.