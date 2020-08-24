Son dakika haberi: Çocuklar, K-Pop tehlikesine karşı uyarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Çocuklar, K-Pop tehlikesine karşı uyarıldı

Son dakika haberine göre Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, Güney Kore'den tüm dünyaya yayılan, imaj ve yaşam tarzlarıyla "cinsiyetsizlik" başta olmak üzere takipçilerini olumsuz yönde etkileyen K-Pop müzik grupları konusunda uyarıldı.

Son dakika haberi: Çocuklar, K-Pop tehlikesine karşı uyarıldı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, Güney Kore'den tüm dünyaya yayılan, imaj ve yaşam tarzlarıyla "cinsiyetsizlik" başta olmak üzere takipçilerini olumsuz yönde etkileyen K-Pop müzik grupları konusunda uyarıldı. Eğitmenler, bu hususta en büyük görevin ise ebeveynlere düştüğüne dikkat çekti.

Korona virüs nedeniyle 3 ay kapalı kalan ancak normalleşme süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde etkinliklere kaldığı yerden devam ediliyor. Sosyal mesafe kuralına uygun hazırlanan sınıflarda çocuklar dönüşümlü olarak tiyatrodan bilgisayara, geri dönüşümden adab-ı muaşerete kadar 52 kulüpte eğitim alıyor. Minikler, haftada bir düzenlenen seminerlerde ise kimi zaman eğlenceli dakikalar geçiriyor kimi zaman da öğretmenleri tarafından onları bekleyen tehlikelere karşı uyarılıyor.

Cinsiyetsizliği empoze ediyorlar

En son düzenlenen seminerin konusu ise özellikle Güney Kore'den yayılarak imaj ve yaşam tarzlarıyla 12-18 yaş arası kitlede kültürel dezenformasyona neden olan K-Pop (Korean Pop) müzik grupları oldu. Uzmanların "Görseli oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları ve yaşam biçimleriyle cinsiyetsizliği empoze etmeye çalışıyor" dediği K-Pop gruplarına gençler büyük rağbet gösteriyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki gençler arasında da bu akımın yayılması eğitmenlerin böyle bir bilgilendirme yapmaya yöneltti.

Veliler bunun farkında değiller

Çocukların farkında olmadan bu akımlardan etkilendiğini vurgulayan eğitmenler, "Dışarı çıkmayan ya da ailesiyle zaman geçirmeyen çocuklar, internette tamamen cinsiyetsizleştirilmiş erkeklerden ve kızlardan oluşan ve K-Pop olarak adlandırılan bu gruplara yakalanabiliyorlar. Özellikle arkadaşsız kalan ve ilgi gösterilmeyen çocuklar bu tür akımlara yönelebiliyor. Çocuklar, giyimleriyle ve birbirlerine sahnede sergiledikleri tavırlarla dikkati üzerine çeken bu kişileri rol model aldıkları zaman büyük tehlikelere doğru yürümüş oluyorlar. Birçok veli de bunun farkında değil" diyor.

Ailelere büyük görev düşüyor

Çözümün anahtarının ailede olduğunu belirten eğitmenler, "İnternette her türlü insan var ve birçoğu teknolojinin gücünü kullanarak çocukları kolayca tuzağa düşürebiliyor. Burada aile ve çocuk arasındaki iletişim çok önemli. Aile, çocuğunun ihtiyaçlarının farkında olmalı ve bunlara cevap verebilmeli. Yalnızlık, ilgisizlik ve sevgisizlik çocukların yanlış arkadaşlar edinmesine yol açıyor. Bu nedenle anne-babalar çocuklarıyla ilgilenmeli, onların nelerle meşgul olduğunu bilmeli" diyerek ebeveynleri uyardı.

Derste K-Pop gruplarının çalışmaları ve zararları görsel bir sunumla anlatıldı. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bilgi Evleri, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 11:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çocuklar, K-Pop tehlikesine karşı uyarıldı - Son Dakika
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