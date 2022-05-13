Son dakika haberi | Çorum'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çorum'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

13.05.2022 00:05
Son dakika haberi | Çorum'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

Son dakika haber: Çorum'da Engelliler Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Amasya'nın Merzifon ilçesinde temsili askerlik yaptırılacak özel bireylere Çorum Belediyesince "asker kınası" yakıldı.

Çorum'da Engelliler Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Amasya'nın Merzifon ilçesinde temsili askerlik yaptırılacak özel bireylere Çorum Belediyesince "asker kınası" yakıldı.

Çorum Belediyesi ile kentteki engelli derneklerinin organizasyonuyla Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelen özel bireyler, konvoyla Çorum Belediyesi Gençlik Obası'na gitti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konvoya, geçmişte belediyenin makam otomobili olarak kullanılan klasik otomobille katıldı.

Özel bireyler, Gençlik Obası'nda Aşgın ile halay çekti, pasta kesti.

"En büyük asker bizim asker" sloganı atan özel bireylere asker kınası yakıldı.

Aşgın, gazetecilere, kentteki birkaç özel bireyin, 16 Mayıs'ta Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenecek temsili yemin törenine katılacağını söyledi.

Özel bireylerin askerlik heyecanına ortak olmak amacıyla "asker kınası" organize ettiklerini belirten Aşgın, "Tarihimizi, geleneğimizi yaşattığımız obada, gönüllerinde hiç engel olmayan kardeşlerimizle bir aradayız. Buradaki özel kardeşlerimiz, 'Her Türk asker doğar' sözünü canlandırıyor. Hepsinin sırtında, elinde al bayrağımız var." dedi.

Dünyada evladını askere kına yakarak davulla, zurnayla tören yaparak askere gönderen başka bir milletin olmadığını dile getiren Aşgın, "Bu yavrularımızın da askerlik duygusunu aileleriyle yaşamasını istedik. Burada gençlerimizde eğleniyoruz. Bu yavrularımızı çok seviyoruz. Engelin yürekte olduğunu, sevgisizliğin en büyük engel olduğunu, bunu dışında uzuvdaki engelin asla bir eksiklik olmadığını buradan bir kez daha haykırıyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberi | Çorum'da temsili askerlik yapacak engellilere asker kınası yakıldı
Son dakika haberi | Çorum'da temsili askerlik yapacak engellilere asker kınası yakıldı
Son dakika haberi | Çorum'da temsili askerlik yapacak engellilere asker kınası yakıldı
Son dakika haberi | Çorum'da temsili askerlik yapacak engellilere asker kınası yakıldı

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Engelliler Haftası, Amasya, Çorum, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çorum'da temsili askerlik yapacak engellilere 'asker kınası' yakıldı - Son Dakika


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