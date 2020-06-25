Son dakika haberi... Covid-19 onları teğet geçti - Son Dakika

Son dakika haberi... Covid-19 onları teğet geçti

Son dakika habere göre - Covid-19 onları teğet geçti Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını birçok iş sektörünü olumsuz etkilerken, balıkçılar virüsten etkilenmedi Pandemi sürecinde işleri durmayıp, satışları artan balıkçılar, virüsten korunmak için vatandaşları balık yemeye çağırdı Tüm dünyada etkili olan...

- Covid-19 onları teğet geçti

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Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını birçok iş sektörünü olumsuz etkilerken, balıkçılar virüsten etkilenmedi

Pandemi sürecinde işleri durmayıp, satışları artan balıkçılar, virüsten korunmak için vatandaşları balık yemeye çağırdı

MERSİN - Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını birçok iş sektörünü olumsuz etkilerken, balıkçılar virüsten etkilenmedi. Pandemi sürecinde işleri durmayıp, satışları artan balıkçılar, virüsten korunmak için vatandaşları balık yemeye çağırdı.

Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve kısa süre sonra tüm dünyaya yayılan Covid-19 dolayısıyla çok sayıda ülkede hayat durma noktasına gelirken, birçok iş sektörü de virüsten etkilendi. Pandemi sürecinden etkilenmeyen ender sektörlerden olan balıkçılılar, satışlarını artırdı. Mersinli balıkçılarda hem pandemi hem av yasağına rağmen satışlardan mutlu olurken, virüse karşı vatandaşları balık yemeye çağırdı.

"Günlük taze balıklarımız mevcut"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan itibarıyla avlanma yasağının başladığını hatırlattı. Akdeniz'de 15 Temmuz'a kadar uluslararası avcılığın serbest olduğunu vurgulayan Polat, "Yani 12 milin dışında avcılık serbest. Temmuz 15'den sonrada 15 Eylül'e kadar serbest olma durumu var. Çünkü pandemi süresince denize birçok balıkçı açılmadı. Bununla ilgili bir karar bekliyoruz. Şu anda günlük taze balıklarımız geliyor. Mercan, iskorpit, dil, mezgit, kefal, kalamar, karides gibi değişik balıklar geliyor. Sardalye zaten yılın 12 ayı var. Her zaman olan bir balık. Ayrıca omega 3 açısından çok zengin bir balık. Yani günlük taze balıklarımız mevcuttur" diye konuştu.

"Pandemi sürecinde işlerimiz arttı"

Covid-19 salgınında balık satışlarının etkilenmediğini vurgulayan Polat, "Pandemi süresinde bizim ki perakende sektörü olduğu için sıkıntı yaşamadık. Tabi burada balıkçı lokantaları iş yapamadı çünkü dükkanları zaten kapatmak zorunda kaldı. Lokantacılar bu konuda zarar etti. Bizim balık satışımızı ise virüs etkilemedi. Şu anda bile 12 mile kadar yasak olmasına, ölü dönem olmasına rağmen balık satışında sıkıntı yaşamıyoruz. Hatta pandemi döneminde satışlarımız biraz daha artış yaşandı. Halkımız bu konuda artık daha bilinçli. Balığın bağışıklığı güçlendirdiğini, bağışıklık kazandırdığını, her yaşta insana fayda sağladığını, omega 3, vitamin açısından balığın çok önemli olduğunu biliyorlar. Halkımız bu süreçte balığa rağbet ettiler ve tükettiler. Bundan sonrada halkımızın balık tüketmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Her kesime hitap edecek balık fiyatlarımız var"

Balık fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Polat, "Biz her zaman olduğu gibi fiyatları fazla yükseltmiyoruz. Genelde aynı fiyatları tuttuk. Hatta bazı balıklar kış fiyatlarından daha uygun. Sardalye 15 liradan satılırken, şu anda 10 liradan satıyoruz. Halkımız yesin, bol bolda çıkıyor. Omega 3 ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından da önemli bir balık. Çupra-levrek 30 lira, barbun, mercan 25-30 arasında gidiyor. Her kesime, her yaşa göre balık çeşidimiz var. Pahalı balıklarımız da var. Lagos var 100 lira, kalamar-karides var 50 liradan başlıyor. Çeşit çeşit her kesime hitap edecek balık fiyatlarımız var. Balık vitamindir. Özellikle sardalyeyi tavsiye ediyoruz. Herkesi balık yemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi... Covid-19 onları teğet geçti - Son Dakika

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