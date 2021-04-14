Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşıda iyi bir konumdayız" - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşıda iyi bir konumdayız"

14.04.2021 19:04

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki bütün bu çatışmalarda, gerginliklerde bizim yumuşak bir üslubumuz olmamış olsaydı durum daha farklı yere giderdi ama biz anlayış gösterdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Doğu Akdeniz'deki bütün bu çatışmalarda, gerginliklerde bizim yumuşak bir üslubumuz olmamış olsaydı durum daha farklı yere giderdi ama biz anlayış gösterdik." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri"nde, gençlerle bir araya geldi ve onların sorularını yanıtladı.

"Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki mevcut durumlar hakkındaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Yakın gelecekte Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkileri ne yönde gelişme gösterecek? Türkiye bu konudaki mevcut durumunu, yani mevcut statüsünü devam ettirecek mi?" şeklindeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz tabii çok ciddi sıçramaları Doğu Akdeniz'de ilk önce Libya ile yaptığımız anlaşmayla attık. Türkiye, Libya ile gerek sismik araştırmalara gerek sondaj çalışmalarına yönelik bir kararlılık ortaya koydu. Burada biz Libya ile ortak sismik araştırma da yaparız, sondaj da yaparız. Bundan Yunanistan rahatsız oldu çünkü kendisinde o imkanlar yok. Fakat burada Yunanistan'ın bizim haklarımız gibi hakları da yok. Şu anda Doğu Akdeniz'deki bütün bu çatışmalarda, gerginliklerde bizim yumuşak bir üslubumuz olmamış olsaydı durum daha farklı yere giderdi ama biz anlayış gösterdik. Her zaman yeri geldiğinde sondaj gemilerimizi icabında tamir bakıma aldık, sismik araştırmaları tamir bakıma aldık ama bir şey söyledik. Dedik ki 'Kıbrıs ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs'ın haklarını asla kimseye yedirtmeyiz, yeri gelirse müdahale ederiz.' Şu anda gemilerimiz her an istim halinde, her an bazı adımların atılması gerekiyorsa bu adımları da atarlar ve biz görüşmelerden de kaçmıyoruz. Yeter ki Türkiye'ye saygı duymasını bilsinler."

"Aşıda iyi bir konumdayız"

Türkiye'nin içinde bulunduğu Kovid-19 salgın süreci hatırlatılarak, "Aşılanma hızımız sizce ne kadar iyi ve devletin bu konuda yaptıklarını yeterli görüyor musunuz?" sorusu üzerine ise Erdoğan, konuya ilişkin çalışmaları Bilim Kurulu ile sürdürdüklerini belirtti.

Bilim Kurulunun aldığı kararlar hangi istikametteyse hükümet olarak bu istikamette kararları icra ettiklerini anlatan Erdoğan, "Aşı konusunda bile 6. sırada dünyada biz yer alıyoruz, böyle bir konumumuz var. Şimdi Bilim Kurulumuzun yapacağı çalışmalarla birlikte bu aşı sürecini 65 yaşın altından daha nasıl kademelendirelim, bunun adımları da bir taraftan atılmış olacak. Aşıda iyi bir konumdayız, yani 8 artı 10 milyon civarında, yani 18, hatta 20'ye aşılama noktasında yaklaşmış durumdayız ve bu bakımdan dünyada herhalde örnek sayılabilecek ülkelerden bir tanesi konumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda iyi bir konumdayız
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda iyi bir konumdayız
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda iyi bir konumdayız
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda iyi bir konumdayız

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşıda iyi bir konumdayız' - Son Dakika


Son Dakika

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