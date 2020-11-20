Son dakika haberi: "Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın"

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası geçtiğimiz mart ayında görülmüştü. Salgın endişesiyle marketlere akın eden vatandaşlar raflarda ürün bırakmamıştı. Yeni tedbirlerin insanları telaşa düşürmemesi gerektiğini söyleyen market zincirinin Satıştan Sorumlu Grup Müdürü Eda Özkan, "Depolarımız ve mağazalarımızla sürece hazırlıklıyız, raflarda biten ürünün yerine anında yenisini koyuyoruz, telaşa kapılmaya gerek yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam başlıyor. Yeni tedbirler bu akşam Cuma saat 20.00'den sonra geçerli olacak. 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

UN, YAĞ, ŞEKER, KOLONYA VE DEZENFEKTANA TALEP VAR

Market olarak hazırlıklarını yaptıklarını ve müşterilerin paniğe kapılmaması gerektiğini söyleyen CarrefourSA'nın Satıştan Sorumlu Grup Müdürü Eda Özkan, "İlk dalgayı geçirdiğimiz için en çok talep edilen ürünleri biliyoruz. Geçtiğimiz mart ayından tecrübemiz var. Bu dönemde temel gıda tüketimi çok fazla artıyor, yağ, un, makarna, şekere talep çok oluyor. Kolonya, dezenfektan gibi hijyen ürünleri de çok satılıyor" diye konuştu.

DEPOLARDA ÜRÜN VAR, TELAŞA GEREK YOK

52 ilde 12 depoları olduğunu belirten Özkan, "Pandemi sürecinde yeni depo arayışımız oldu ve depolarımızı artırdık. Dolayısıyla vatandaşların tedirgin olmasına hiç gerek yok. Mağazalarımıza geldiklerine bütün ürünleri raflarda tam olarak bulacaklar, telaşa kapılmasınlar" ifadelerini kullandı.

MARKETLERİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURMAYIN

Özkan, "Marketlerin önünde uzun kuyruklara girmeye gerek yok, ihtiyacı olan ürünleri alsınlar. Satılan ürünün yerini anında dolduruyoruz. Depolarımız ve mağazalarımız hazırlıklı, mal tedariğimizi buna göre yaptık. Aşırı alışveriş yapıp hem kendilerini hem mağazaları, diğer vatandaşları yormasınlar" dedi.

MAĞAZALARDA ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK

Mağazalarda bütün hijyen önlemlerini de aldıklarını vurgulayan Özkan, "İçeriye sayıyla müşteri kabul ediyoruz. Dezenfektan noktaları oluşturduk, kasiyerlerin önünde paravan var. Maske ve mesafe kontrolü yapıyoruz. Müşterilere temassız alışverişi özendiriyoruz. Güvenli bir ortamda alışveriş yapacaklar. Önemli olan vatandaşın sağlığı, biz onlara ürün sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Farklı tedarikçilerle de çalışıyoruz, bu süreçte alternatif geliştirdik" diye konuştu.

ONLİNE DA ALIŞVERİŞ YAPABİLİRİSİNİZ

Mağazaya gelemeyen müşterilerin, online sipariş de verebileceğini söyleyen Eda Özkan, "Alo sipariş servisimiz var, mağazalarımızı arayıp istedikleri ürünleri sipariş verip, evlerinden teslim alabilirler. Eğer tercih ederlerse ayrıca telefonla arayıp siparişi verip, mağazaya gelip hemen ödeme yapıp ürünleri kendileri de alabilir. Dolayısıyla bütün servis ve tedarik zincirlerinin alternatifini çalıştık" ifadelerini kullandı.

"STOK YAPMAYACAĞIM"

Markete alışveriş yapmak için gelen Ozan Öcal, "Ürün bulamam diye bir korkum yok, kısıtlamadan haberim var. Ne olur ne olmaz diye temel ihtiyaçlarımı aldım, her zaman yaptığım alışverişimi yaptım. Zeytinyağı, havlu kağıt, makarna, kolonya, ıslak mendil ve un aldım. Stok yapmayacağım, 8 aydır pandemi var, tecrübe ettik. Zaten online olarak sipariş veriyoruz" dedi.

"KORKUM YOK, HİJYEN ÜRÜNLERİNDEN BİRKAÇ ADET ALDIM "

Ayşen Aşkın ise, "Her zaman yaptığım alışveriş yaptım, bir korkum yok. Dezenfektan, kolonya, un gibi evde lazım olacak ürünleri alıyorum. Genelde evde temizlik malzemelerini birkaç adet bulundurmaya çalışıyorum. Bu süreçte hijyene biraz daha çok dikkat ettiğimiz için ürünlerde stok yapıyorum. Markete insanların daha az olduğu saat aralığında gitmeye çalışıyorum ya da online alışveriş yapıyorum" diye konuştu.