Son dakika haberi: "Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın" - Son Dakika

Son dakika haberi: "Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın"

20.11.2020 12:19
Son dakika haberi:

Son dakika haberi: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası geçtiğimiz mart ayında görülmüştü.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası geçtiğimiz mart ayında görülmüştü. Salgın endişesiyle marketlere akın eden vatandaşlar raflarda ürün bırakmamıştı. Yeni tedbirlerin insanları telaşa düşürmemesi gerektiğini söyleyen market zincirinin Satıştan Sorumlu Grup Müdürü Eda Özkan, "Depolarımız ve mağazalarımızla sürece hazırlıklıyız, raflarda biten ürünün yerine anında yenisini koyuyoruz, telaşa kapılmaya gerek yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam başlıyor. Yeni tedbirler bu akşam Cuma saat 20.00'den sonra geçerli olacak. 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

UN, YAĞ, ŞEKER, KOLONYA VE DEZENFEKTANA TALEP VAR

Market olarak hazırlıklarını yaptıklarını ve müşterilerin paniğe kapılmaması gerektiğini söyleyen CarrefourSA'nın Satıştan Sorumlu Grup Müdürü Eda Özkan, "İlk dalgayı geçirdiğimiz için en çok talep edilen ürünleri biliyoruz. Geçtiğimiz mart ayından tecrübemiz var. Bu dönemde temel gıda tüketimi çok fazla artıyor, yağ, un, makarna, şekere talep çok oluyor. Kolonya, dezenfektan gibi hijyen ürünleri de çok satılıyor" diye konuştu.

DEPOLARDA ÜRÜN VAR, TELAŞA GEREK YOK

52 ilde 12 depoları olduğunu belirten Özkan, "Pandemi sürecinde yeni depo arayışımız oldu ve depolarımızı artırdık. Dolayısıyla vatandaşların tedirgin olmasına hiç gerek yok. Mağazalarımıza geldiklerine bütün ürünleri raflarda tam olarak bulacaklar, telaşa kapılmasınlar" ifadelerini kullandı.

MARKETLERİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURMAYIN

Özkan, "Marketlerin önünde uzun kuyruklara girmeye gerek yok, ihtiyacı olan ürünleri alsınlar. Satılan ürünün yerini anında dolduruyoruz. Depolarımız ve mağazalarımız hazırlıklı, mal tedariğimizi buna göre yaptık. Aşırı alışveriş yapıp hem kendilerini hem mağazaları, diğer vatandaşları yormasınlar" dedi.

MAĞAZALARDA ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK

Mağazalarda bütün hijyen önlemlerini de aldıklarını vurgulayan Özkan, "İçeriye sayıyla müşteri kabul ediyoruz. Dezenfektan noktaları oluşturduk, kasiyerlerin önünde paravan var. Maske ve mesafe kontrolü yapıyoruz. Müşterilere temassız alışverişi özendiriyoruz. Güvenli bir ortamda alışveriş yapacaklar.  Önemli olan vatandaşın sağlığı, biz onlara ürün sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Farklı tedarikçilerle de çalışıyoruz, bu süreçte alternatif geliştirdik" diye konuştu.

ONLİNE DA ALIŞVERİŞ YAPABİLİRİSİNİZ

Mağazaya gelemeyen müşterilerin, online sipariş de verebileceğini söyleyen Eda Özkan, "Alo sipariş servisimiz var, mağazalarımızı arayıp istedikleri ürünleri sipariş verip, evlerinden teslim alabilirler. Eğer tercih ederlerse ayrıca telefonla arayıp siparişi verip, mağazaya gelip hemen ödeme yapıp ürünleri kendileri de alabilir. Dolayısıyla bütün servis ve tedarik zincirlerinin alternatifini çalıştık" ifadelerini kullandı.

"STOK YAPMAYACAĞIM"

Markete alışveriş yapmak için gelen Ozan Öcal, "Ürün bulamam diye bir korkum yok, kısıtlamadan haberim var. Ne olur ne olmaz diye temel ihtiyaçlarımı aldım, her zaman yaptığım alışverişimi yaptım. Zeytinyağı, havlu kağıt, makarna, kolonya, ıslak mendil ve un aldım. Stok yapmayacağım, 8 aydır pandemi var, tecrübe ettik. Zaten online olarak sipariş veriyoruz" dedi.

"KORKUM YOK, HİJYEN ÜRÜNLERİNDEN BİRKAÇ ADET ALDIM "

Ayşen Aşkın ise, "Her zaman yaptığım alışveriş yaptım, bir korkum yok. Dezenfektan, kolonya, un gibi evde lazım olacak ürünleri alıyorum. Genelde evde temizlik malzemelerini birkaç adet bulundurmaya çalışıyorum. Bu süreçte hijyene biraz daha çok dikkat ettiğimiz için ürünlerde stok yapıyorum. Markete insanların daha az olduğu saat aralığında gitmeye çalışıyorum ya da online alışveriş yapıyorum" diye konuştu.


Son dakika haberi: Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın
Son dakika haberi: Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın
Son dakika haberi: Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Market, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: 'Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü "Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış
Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı         
12:15
Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez         
12:08
Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti         
10:59
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı         
10:17
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu         
07:31
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı         
21:05
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 12:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: "Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei