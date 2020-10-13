Son dakika haberi! Depremin vurduğu Elazığ'da 13 yeni okul eğitime kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Depremin vurduğu Elazığ'da 13 yeni okul eğitime kazandırılıyor

13.10.2020 11:45

Son dakika haberler: Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulların yerine hayırseverler ve devlet tarafından yaptırılan 13 okulun inşası devam ediyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulların yerine hayırseverler ve devlet tarafından yaptırılan 13 okulun inşası devam ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde kent genelinde 33'ü okul, 4'ü kurum binası olmak üzere 37 bina hasar görürken bunlardan orta ve hafif hasar gören 20 okulun yeniden eğitim hizmetine alınması amacıyla projeler tamamlanarak, onarım ve güçlendirme çalışması yapıldı.

Ağır hasar raporu verildiği için yıkılan 13 okul binasının yerine ise Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla kentin farklı mahallelerinde yapımına başlanan okulların inşaat çalışmaları sürüyor.

Kentteki derslik ihtiyacının karşılanması amacıyla TOKİ ve kamu bütçesiyle il merkezi ve ilçelerde 20 okul daha yapılması planlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde kentteki 37 okul ve kurum binasının hasar gördüğünü, depremin hemen ardından orta ve ağır hasarlı okulları boşaltarak öğrencileri en yakın okullara yerleştirmek suretiyle ikili eğitime başladıklarını belirtti.

Depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okullar ile orta ve hafif hasarlı olduğu için güçlendirme ihtiyacı duyulan okulların yeniden eğitime kazandırılması amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Gürtürk, bu kapsamda hafif hasar gören okulların tamamının onarımdan geçirildiğini kaydetti.

Depremde yıkılan okulların yerine ise 12 hayırseverle 159 derslikli 9 okul binası ve çok amaçlı bir salon yapımı, güçlendirme çalışmasına destek ile bir okul binasına maddi bağışta bulunulması konusunda protokol imzaladıklarını, 4 okulun da il yapım programı kapsamında inşasının devam ettiğini aktaran Gürtürk, şunları kaydetti:

"Ağır hasarlı okullar yıkıldıktan sonra 12 hayırseverimizin desteğiyle şu anda il merkezinde hızlı bir şekilde okul yapımına devam ediliyor. Tabii burada pandemiden kaynaklı yaşadığımız olumsuz bir süreç vardı. Pandemi bu işlerin uzamasına neden oldu. Fakat her şeye rağmen hayırseverlerimizin yapmış olduğu okulların inşası hızla devam ediyor. Ayrıca il yapım programımızda olan okullarımızın inşaat çalışmaları devam ediyor."

"Kamu ve TOKİ bütçesi ile 20 okul daha yapılacak

Gürtürk, hayırseverler tarafından yaptırılan okulların yanı sıra kamu ve TOKİ bütçesi ile kentte 20 okulun daha yapılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Bu kapsamda, "İl Yapım Programı" kapsamında İl Özel İdaresi bütçesi ile 138 derslikli 9 okul binasının kente kazandırılması için proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Gürtürk, şöyle konuştu:

"İlçelerimizde TOKİ tarafından da 11 okul yapılacak. Bu okullar da ihaleye çıkılıp tamamlanmasıyla en kısa sürede eğitim öğretime açılacaklar. İlimizde geçen yıl itibarıyla okullarımızın yüzde 96'sında tam gün eğitime geçtik. 4 puanlık bir okul derslik ihtiyacımız kalmıştı fakat deprem bu süreci tekrar yüzde 86'ya geriletti. İnşallah bu okullar bittiği zaman tüm okullarda tam gün eğitime geçeceğiz."

Veliler duyarlı olmalı

Gürtürk, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüz eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması kapsamında kentteki okullarda pandemiye ilişkin gerekli tüm önlemleri aldıklarını aktardı.

Bu geçiş sürecinde velilerin de salgınla mücadele konusunda duyarlı olması gerektiğine işaret eden Gürtürk, "Velilerimizden istirhamımız hastalıkla ilgili bir belirti olduğu zaman mutlaka çocuğun ateşini ölçerek, en yakın sağlık kuruluşuna götürmeleri. Özellikle servislerin seyreltilmiş olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii eğitim ve öğretimde yüz yüze olduğu gibi yine uzaktan da bazı derslerde eğitimimiz devam edecek. Velilerimiz çocuklarını sanki okula gidiyormuş gibi dersin başladığı saatte televizyonun veya bilgisayarın önüne oturtarak, kuralları da kendileri koyarak öğrenciyle bu dersleri takip etmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi! Depremin vurduğu Elazığ'da 13 yeni okul eğitime kazandırılıyor
Son dakika haberi! Depremin vurduğu Elazığ'da 13 yeni okul eğitime kazandırılıyor
Son dakika haberi! Depremin vurduğu Elazığ'da 13 yeni okul eğitime kazandırılıyor
Son dakika haberi! Depremin vurduğu Elazığ'da 13 yeni okul eğitime kazandırılıyor

Elazığ, Kamu, Ocak, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Depremin vurduğu Elazığ'da 13 yeni okul eğitime kazandırılıyor - Son Dakika

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