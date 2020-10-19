Son dakika haberi! Didim'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Didim'de sahte içki operasyonu
19.10.2020 17:04
Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin bir ikamette yaptığı aramada 55 litre etil alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin bir ikamette yaptığı aramada 55 litre etil alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince sahte alkol ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalara istinaden bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 55 litre etil alkol, 13 litre değişik ebatlarda şişelere doldurulmuş el yapımı rakı, 6 adet küçük şişelerde gliserin maddesi, 1 adet küçük şişede üzüm esansı, 35 adet değişik ebatlarda boş alkollü cam şişeler ele geçirildi. S.N. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN
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