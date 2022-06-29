Edinilen bilgiye göre kaza, Dikili ilçesi Deliktaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çandarlı 'dan Dikili istikametine giden Uzay Kabayel (28) yönetimindeki plakasız motosiklet, İzmir yönüne doğru seyir halinde olan 07 HRD 50 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Uzay Kabayel, olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan Mertcan B. ise ağır yaralandı. Yaralı Mertcan B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bergama Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Dikili'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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