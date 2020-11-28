Son dakika haber: Kovid- 19 tedbirleri - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan Kemal Güneş Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar KARABÜK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi.

Karabük'te ekipler, salgına karşı maskenin doğru ve sürekli kullanımı, fiziki mesafeye uyulması, karantinadakilerin ve sokağa çıkma kısıtlaması olan kişilerin takibi gibi konularda kontrolü sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerde bulundu.

İl Emniyet ve Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolü yaptı.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşların yasağa uyduğu gözlemlendi.