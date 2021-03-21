Son dakika haberi | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" illerde sessizlik hüküm sürüyor

Son dakika haber: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" iller arasında bulunan 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" iller arasında bulunan 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim. Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park'ta da kimsenin bulunmadığı gözlendi. Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. Emniyet ve jandarma ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Son Dakika

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi

Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti

Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü