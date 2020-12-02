Son dakika haberi: Dolar 7.82 lira, euro 9.45 lira, sterlin 10.50 lirada

Doların küresel piyasalarda tüm sert para birimleri karşısında gerilemesi ve euro/dolar paritesinin 1.20 düzeyini aşmasının ardından, iç piyasada da dövizler yeni güne dünkü kapanış düzeylerine yakın yatay başladılar.
Piyasalarda, Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri izlenecek. Ayrıca Cuma günü piyasaların kapanışınan sonra Moody's'in Türkiye not güncellemesi bekleniyor.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,287 ve 1,326 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 3.25 artışla 1,325.29 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.81, BIST Mali Endeks yüzde 3.55, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.49 artıdaydı. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8175 lira ve en yüksek 7.8404 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,euro en düşük 9.4188 lira ve en yüksek 9.4690 lirayı gördükten sonra, 9.45 – 9.46 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4907 lira ve en yüksek 10.5197 lirayı gördükten sonra 10.50 – 10.51 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20603 - 1.20839 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20738 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Önceki gün yurtdışından oldukça negatif bir şekilde ayrışan BIST 100 dün tam tersi bir görünüm yaşadı. Sektörel bazda da önceki günün tersi bir tablo söz konusu oldu. "Alt periyotlarda teknik göstergelerde toparlanma olsa da günlük grafiklerde dünkü yükselişe karşın hala zayıf görünüm devam ediyor. "Buna rağmen endeksin 1,290 üzerinde tutunma çabası dikkat çekiyor. Burası aşağıda izlediğimiz referans noktamız olmaya devam ediyor. "Hafta başında oluşan boşluğu dolduran endekste 1,320 üzerinde mart ayında başlayan ve bugüne kadar devam eden yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,370 civarı en önemli direnç bölgesi konumunda olmaya devam ediyor. Bu bölgeye yakın yeni maliyetlerin riskli olacağını düşünüyoruz."
- Kaynak: DHA
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