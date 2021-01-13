Son dakika haberi... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı davanın 4. celsesi görüldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı davanın 4. celsesi görüldü

13.01.2021 13:05
Son dakika haberi... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı davanın 4. celsesi görüldü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan açılan davanın 4. duruşması görüldü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan açılan davanın 4. duruşması görüldü.

Edirne 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gürkan'ın avukatı Harika Taybılı ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Gürkan'ın görüntülerinin kaydedildiği müzikli mekanın sahibi, tanık Savaş Coşkun katıldı.

Coşkun duruşmada, Edirne'nin küçük bir yer olduğunu, Gürkan'ı üniversite genel sekreterliği, milletvekilliği, belediye başkanlığı döneminden bu yana tanıdığını söyledi.

Gürkan'ın aynı zamanda müşterisi olduğunu belirten Coşkun, "O gün yanında, sahnedeydim. Başkan bey türkü söylemeyi seven biri, her geldiğinde de türkü söyler. Başkan bey ve üniversiteden yaklaşık 15 arkadaşı mekana geldiler ben prova yaparken. Saat 19.00'da sahneye çıktım ve çalmaya devam ettik." dedi.

İlerleyen saatlerde Gürkan'ı sahneye davet ettiğini anlatan Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre sonra CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve vefat eden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan geldi ve darbe girişimi olduğunu söyledi. Elimizde biralarımız vardı. Başkan beyin yüzü düştü, kaygılandı haberi alınca 'içelim' ya da 'içeyim' gibi bir durum oldu ve sahneden indi arkadaşlarının yanına gitti, bir süre sonra mekandan ayrıldı. Biz de mekanı kapatmak için toparlandık. Ayrıca bireysel konuşmamızda teknolojinin çok yaygın olması nedeniyle darbeden haberimiz oldu, böylece daha çabuk önlem alınır. Daha önce darbeler sabaha karşı oluyordu söyleminde bulunmuştu."

Sanık avukatı Taybılı ise görüntülerin tam anlaşılması amacıyla müzikli mekandaki kamera kayıtlarını talep etti.

Savaş Coşkun da görüntü kayıtlarının 1-2 haftalık kaydedildiğini olayın eski olduğu için kayıtların olmadığını belirterek, "Başkan bey şiir okur ve bütün siyasiler gibi kalabalığı gördüğünde konuşma ihtiyacı duyardı. Kendisi eski CHP milletvekilidir. Sevgisinden dolayı Atatürk'ü ve cumhuriyeti öven konuşmalar yapardı. O gün de benzer konuşma yaptı. Darbeyi öven bir konuşması olmadı." dedi.

Savcı mütalaasında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan Gürkan'ın yargılanmasını istedi.

Edirne'deki bir yerel gazetenin haberini sunan avukat Taybılı, mekandaki görüntü kayıtlarının elde edilmesi ve yazılı savunma için süre talep etti.

Mahkeme, Edirne Emniyet Müdürlüğüne mekandaki görüntü kayıtlarının elde edilmesine ilişkin yazı gönderilmesine ve yazılı savunmaya ek süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gece Recep Gürkan'ın bir barda elinde kadehle Gündoğdu Marşı'nı söylediği görüntüler ve bazı sözleri medyaya yansımıştı.

Darbe Girişimi, Recep Gürkan, Edirne, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı davanın 4. celsesi görüldü - Son Dakika


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