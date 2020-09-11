Son dakika haberi: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 3 bin 737 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 210 bin 940'a yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 88 artışla 8 bin 544'e, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 707 artışla 150 bin 217'ye çıktı.

Vaka sayıları, başkent Cakarta'da 51 bin 635'e, Doğu Cava'da 37 bin 455'e, Bali'de 6 bin 978'e ve Açe'de 2 bin 403'e çıktı.

Malezya'da son 3 ayın en yüksek vaka artışı

Malezya'da, Kovid-19 vakaları bugün 182 artarak toplam 9 bin 810'a yükseldi. Son açıklanan rakamlarla Malezya'da 4 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi.

Bugün 14 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen kişi sayısı 9 bin 181'e, aktif vaka sayısı ise 501'e çıktı. Kovid-19'dan toplam 128 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bugünkü vakaların 167'si salgın merkez üssü kabul edilen Sabah eyaletinde kaydedildi. Kedah eyaletinde 14, Selangor eyaletinde ise 1 vaka görüldü.

Japonya'da vakalar 75 bini geçti

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 638 artarak 75 bin 392'ye, ölü sayısı da 3 artışla 1435'e yükseldi. Son bir günde yeni 187 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde vaka sayısı 22 bin 631'e, yeni 120 vakanın tespit edildiği Osaka'da 9 bin 444'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayıları Kanagawa'da 5 bin 822'ye, Fukuoka'da 4 bin 918'e, Aiçi'de 4 bin 847'ye, Saitama'da 4 bin 224'e, Çiba'da 3 bin 325'e, Hyogo'da 2 bin 437'ye, Okinawa'da 2 bin 269'a, Hokkaido'da 1866'ya, Kyoto'da 1609'a, İşikawa'da 724'e çıktı.