İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.
Kaymakam Avni Kula, beraberinde Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Metik ve ilgili ekiplerle iş yerlerini denetledi.
Ekipler, esnaf ve vatandaşa maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Erdemli'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika