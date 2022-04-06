Son dakika haberi: ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ

06.04.2022 14:28

Son dakika gündem haberi... BARTIN'da önceki gün başlayan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerdeki kar da eridi.

BARTIN'da önceki gün başlayan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerdeki kar da eridi. Kent merkezinden geçen Bartın Irmağının su seviyesi artarken, Çağlayan piknik alanındaki büfeler ve yürüyüş yolu sular altında kaldı.

Kentte önceki gün yağmur etkili oldu. Sağanakla yüksek kesimlerdeki kar da eriyince şehrin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda da su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı ile büfeler ve yürüyüş yolu, sular altında kaldı. Irmağın yükselmesiyle Serdar köyü mevkisindeki Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, gece boyunca taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu.

'KAR ERİMESİ SÜRÜYOR'

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da önceki haftalarda yoğun kar yağışının ardından 2 gündür yağan yağmur sonrasında Bartın Irmağı yükseldi. Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolu büfelere kadar su geldi. Şu anda kar erimesi devam ediyor. Hava açtığı için bir risk görülmüyor. Bu yıl birden fazla ırmağın yükselmesiyle karşılaştık. Irmaktaki seviyeyi her an kontrol ediyoruz. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.(DHA)

Son dakika haberi: ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
Son dakika haberi: ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
Son dakika haberi: ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ

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Çağlayan, piknik, Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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