- Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti - Son Dakika

Öte yandan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan'ın istifa ettiğini duyurdu.

Azerbaycan 'ın Dağlık Karabağ için yürüttüğü operasyonda büyük kayıp vererek ağır yenilgi alan Ermenistan'da sular durulmuyor. Binlerce kişinin başkent Erivan 'da sokaklara dökülerek istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan , bugün Meclis'te konuştu. Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ı görevden alma kararı verdiğini açıkladı.

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