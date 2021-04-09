Erzincan'da çalıştığı fabrikada presli üretim yapan makineye başı sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde çatı, cephe ve yalıtım sistemleri üretimi gerçekleştirilen fabrikada çalışan Çetin Çataltepe'nin (41) başı, presli üretim yapan makineye sıkıştı.
Durumu fark eden arkadaşları, durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çataltepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcının incelemesi sonrası AFAD görevlilerinin yaklaşık yarım saatlik çabasıyla sıkıştığı yerden çıkartılabildi.
Çetin Çataltepe'nin cenazesi, otopsi amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Erzincan'da iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika