Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci öldü - Son Dakika
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Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci öldü

12.05.2022 14:06

Erzurum'da dün yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kız üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Erzurum'da dün yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kız üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Erzurum- Çat kara yolunda karşıya geçmeye çalışırken O.K. idaresindeki 25 AP 901 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden şehir hastanesinde tedavi gören Nezahat Tanas (24) kurtarılamadı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yoğun bakım tedavisi gören ağır yaralı Zeynep Bağrıyanık (22) da burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Nezahat Tanas, gözyaşları içinde toprağa verildi

Nezahat Tanas için Murat Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazında, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Tanas'ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze namazına, Tanas'ın sınıf arkadaşlarının yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Göğebakan ve akademisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Rektör Çomaklı'dan başsağlığı mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kazada hayatını kaybeden Tanas ve Bağrıyanık için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çomaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizi dağlayan, içimizi acıtan bu elim kazada hayatlarını kaybeden öğrencilerimiz Nezahat Tanas ile Zeynep Bağrıyanık'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenabıhak makamlarını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci öldü
Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci öldü
Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci öldü
Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci öldü
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenci öldü - Son Dakika
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