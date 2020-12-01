Son dakika haberi: Fas'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 57 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 533 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede bugüne kadar salgından ölenlerin sayısı 5 bin 846'ya, toplam vaka sayısı 356 bin 336'ya, hastalığı yenenlerin sayısı ise 305 bin 291'e yükseldi.