Son dakika haberi... Galatasaray'da kurullar, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Galatasaray'da kurullar, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı

Gelen son dakika haberlerine göre Galatasaray Kulübünde başkan Mustafa Cengiz başkanlığında denetim, sicil ve disiplin kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübünde başkan Mustafa Cengiz başkanlığında denetim, sicil ve disiplin kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün de katıldı.

Organizasyon için salonda bulunamayan yönetim kurulu ve kurul üyeleri, toplantıya dijital ortamdan dahil oldu.

Toplantıda kurul üyeleriyle istişare yapılarak kulübün güncel meseleleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Mustafa Cengiz, Özhan Canaydın, Türk Telekom, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:55 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Galatasaray'da kurullar, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı - Son Dakika Spor
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