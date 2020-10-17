Son dakika haberleri! Gaziantep'te bombalı saldırı son anda engellendi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, park halindeki aracın altında bulunan şüpheli çantadan zaman ayarlı düzeneğe sahip yaklaşık 1200 gram patlayıcı çıktı. Çantanın, uzman ekip tarafından kontrollü şekilde imha edilmesiyle can kaybı veya yaralanmanın önüne geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; olay, akşam saatlerinde Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi. Park halindeki aracın altına bir kişinin çanta bırakıp, otomobille kaçtığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Polis, paketin bulunduğu yerde güvenlik tedbiri alıp, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Uzman ekibin incelemesinde, çanta içinde 3 parça halinde yaklaşık 1200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde bulundu. Patlayıcının uzman ekip tarafından kontrollü şekilde imha edilmesi sonucu saldırı girişimi, can kaybı veya yaralanma meydana gelmeden sonlandırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, vatandaşların verdiği eşkal ve plaka bilgisi üzerine saldırgan ve kaçtığı otomobili takibe aldı. Yapılan ihbar ve analiz çalışmaları üzerine alarma geçen Gaziantep polisi, uygulama noktasında durdurduğu otomobilde eşkale uyan 1 kişi ile yanındaki 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

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Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,