Gaziantep'te yakalanan Yunan ajan tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yakalanan Yunan ajan tutuklandı

26.06.2022 12:43

Gaziantep'te MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu ile yakalanan Yunanistan istihbaratına çalışan şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu ile yakalanan Yunanistan istihbaratına çalışan şahıs tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yakalanan Yunan ajan tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te yakalanan Yunan ajan tutuklandı - Son Dakika
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