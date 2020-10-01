Son dakika haberi: Gine ve Fildişi Sahili liderlerine 3'üncü dönem adaylıklarından vazgeçme çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi: Gine ve Fildişi Sahili liderlerine 3'üncü dönem adaylıklarından vazgeçme çağrısı

Son dakika gelişmesine göre Ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye ve Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya 3'üncü dönem adaylıklarından vazgeçmeleri çağrısı yapıldı.

Son dakika haberi: Gine ve Fildişi Sahili liderlerine 3'üncü dönem adaylıklarından vazgeçme çağrısı, System.String[]

Ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye ve Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya 3'üncü dönem adaylıklarından vazgeçmeleri çağrısı yapıldı.

Afrika'da güvenlik, göç, demokrasi gibi alanlarda çalışmalar yürüten Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (ISS), Gine'de 18 Ekim'de ve Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir analiz yayımladı.

Gine Cumhurbaşkanı Conde ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara'nın yönetime geldikleri süreçler düşünüldüğünde 2 liderin de 3'üncü dönem ısrarının şaşırtıcı olduğu kaydedildi.

Conde'nin Gine'de yıllarca diktatörlükle savaştığı, Ouattara'nın da ülkeyi bölen bir iç savaşın akabinde başa geldiği hatırlatılarak, her 2 liderin de 2010'da seçildiği belirtildi.

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) krizlere müdahale konusundaki yetersizliğinin durumu daha da kötüleştirdiği, ECOWAS kararlarının, halkın taleplerini karşılamadığı vurgulandı.

Analizde, ECOWAS ve Afrika Birliğine (AfB), acilen Conde ve Ouattara'yı 3'üncü dönem adaylıktan vazgeçirmeleri çağrısında bulunuldu.

ICG'den Fildişi Sahili'ndeki seçimler ertelensin önerisi

Öte yandan Uluslararası Kriz Grubunun (ICG) yayımladığı makalede de Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak seçimlerin ertelenmesi gerektiği belirtildi.

Bu şartlar altında şeffaf ve barışçıl bir seçim ortamının sağlanamayacağı uyarısında bulunulan makalede, kısa bir ertelemenin ülkedeki kriz ortamını yatıştırabileceği kaydedildi.

44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi

Fildişi Sahili'nde Anayasa Komisyonu, 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini 14 Eylül'de açıklamıştı.

Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro'nun başvuruları daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Bedie, eski Başbakan Pascal Affi Nguessan ve Milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.

Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıkmıştı.

Sivil itaatsizlik ve seferberlik çağrısı

Cumhurbaşkanı adayı ve eski Cumhurbaşkanı Bedie, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasa ihlali olduğunun altını çizen bunu engellemek için muhalefet adına sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Adaylık başvurusu kabul edilmeyen eski Başbakan Soro da muhalefete Ouattara'nın 3'üncü dönemine engel olmak için birleşme çağrısı yapmıştı.

Soro, "31 Ekim'de Fildişi Sahili'nde seçim yapılmayacak, bunu bir yere yazın." ifadesini kullanmış ancak detay vermemişti.

Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanı, Ekim, Gine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Gine ve Fildişi Sahili liderlerine 3'üncü dönem adaylıklarından vazgeçme çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı         
20:59
Galatasaray, tur için Rangers karşısında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu Galatasaray, tur için Rangers karşısında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu         
20:28
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
Eski öğretmenin katlettiği Tuğba Keleş'in başka mağdurdan yardım istediği ortaya çıktı Eski öğretmenin katlettiği Tuğba Keleş'in başka mağdurdan yardım istediği ortaya çıktı         
18:13
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 21:43:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Gine ve Fildişi Sahili liderlerine 3'üncü dönem adaylıklarından vazgeçme çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei