Güdül Belediyesi, Türkiye genelinde yangından etkilenen bölgeler için düzenlediği kampanya kapsamında 3. yardım tırını Muğla'ya gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamada belediye ile AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği ortak kampanya çerçevesinde toplanan malzemelerin Muğla'ya gönderilmesi törenine Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, Güdül Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığının bu duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür ederek "Yardım gönderilmesinde desteklerini esirgemeyen Güdül halkına da teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Gün birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür." dedi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da yaptığı konuşmada, yardımların toplanmasında ve gönderilmesinde kendilerine desteklerini esirgemeyen Çağa ve Güneyce mahalle sakinlerine ve Güneyce Mahalle Muhtarı Osman Sayan'a teşekkür etti.