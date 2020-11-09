Son dakika haberi... Hatay'da terörle mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 33 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da jandarma tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarında ekim ayında 28 terör olayına müdahale edildi, gözaltına alınan 33 kişiden 3'ü tutuklandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma

Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ekim ayında 28 terör olayına müdahale edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Payas kontrol noktasından kaçan ve İskenderun'da emniyet birimleriyle ortak yürütülen operasyonda 2 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise sağ yakalandı. Sorumluluk sahasında yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 33 kişiden 3'ü tutuklandı. 30 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonlarda ayrıca, 4 m-16 piyade tüfeği, 1 M-4 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 paramator, 4 el bombası, 21 şarjör, 335 mermi, 1 sözde gerilla kimliği, telsiz, 2 güneş paneli, askeri kamuflaj, kablo ve pil gibi yaşam aletleri ele geçirildi."

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği ve gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.