Son dakika haberi... Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor

Son dakika habere göre ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde yaşayan 3 çocuk sahibi Murat Çakır (36) ile eşi Feride Çakır (33), koyun yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor.

Son dakika haberi... Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde yaşayan 3 çocuk sahibi Murat Çakır (36) ile eşi Feride Çakır (33), koyun yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor. Çiftin ağılda sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesaisinde süt sağımı bir saat sürüyor. Çakır çifti, her gün sabah-akşam elleriyle 90 koyunu sağıp, tescilli Ezine peynirine lezzeti veren sütünü de litresi 6 TL'den mandıracılara satıyor. Çiftin, koyun sütünden aylık kazancı 15 bin TL'yi buluyor.

Kaz Dağları'nın eteklerinde kalan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin köylerinde, tarım ve hayvancılık birçok ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Kaz Dağları'nın hemen yanı başındaki Muratlar Köyü'nde 3 çocuk sahibi Feride ve Murat Çakır çifti de koyun yetiştiriciliği yaparak ekmeklerini kazanıyor. 110 koyunları bulunan Çakır çifti, her sabah erken saatlerde köyün dışında bulunan ağıla giderek hem hayvanların bakımını hem de sağımını yapıyor. Ağıla geldiklerinde ilk iş olarak koyunların bekçiliğini yapan çoban köpeklerine yemeklerini veren Çakır çifti, ardından da sağdıkları 90 kadar koyunu aralarında paylaşıp yaptıkları işin en zor bölümüne başlıyor. Feride ve Murat Çakır çifti, koyunlarını sabah ve akşam olmak üzere elleriyle günde iki kez sağıyor. Sabah ilk sağımı tamamlanan koyunlar, zengin bitki çeşitliliğine sahip Kaz Dağları'nın eteklerinde doğal şekilde yemlenmeleri için meralara salınıyor. Ailece yapılan görev paylaşımı gereği, okul olmadığı zamanlar oğulları Mustafa, Ramazan ve Eren Çakır da ağılın günlük temizliğini yapıyor. Akşam yeniden ağıla toplanan koyunlar ikinci kez sağılıyor. Murat ve Feride Çakır çifti sağım için günde iki saat mesai yapıyor.

AYDA ORTLAMA 15 BİN TL KAZANIYORLARSüt veriminin en yüksek olduğu mart ve nisan aylarında aylık gelirlerinin 18 bin TL'yi bulduğunu belirten Çakır çifti, kalan aylarda süt verimi biraz azalsa da ayda 15 bin TL kazanıyor. Mart ayında başlayıp ağustos ayı sonuna kadar sağım yapılan koyunlardan elde ettikleri sütü mandıralara satan çift, eylül ayındaki sağımdan aldıkları sütle de kendi peynirlerini yapıyor. Altı ay boyunca koyun sütünden aylık ortalama 15 bin TL kazanan çift, kalan altı aylık bölümde ise koyunların yavrulayan kuzularını büyüterek, bunları da et olarak satıp, yine bu işten de ayda ortalama 15 bin TL kazanmaya devam ediyor.  'AİLECEK KOYUNLARA BAKIYORUZ'Ailecek bu işi yaptıklarını belirten Murat Çakır, koyunlarına mart ayı sonlarından aralık ayına kadar ağılda baktıklarını, sonrasında ise kış şartları nedeniyle köye götürdüklerini söyledi. Sabah ve akşam koyunların bakımı için ağıla geldiklerini belirten Murat Çakır, "10 yıldır koyun yetiştiriciliği yapıyorum. Daha önce keçi yetiştiriciliği yapıyordum. Ailecek koyunlarımıza bakıyoruz. Okul olmadığı zamanlarda 3 çocuğum da gelip ağılları temizler, ben koyunlara çobanlık yaparım, eşim ise ev işlerinin yanında sabah, akşam koyunlara süt sağımında bana yardım eder. 110 tane koyunum var. 20 tanesi ise dişi kuzu. Sağım işimiz sabah akşam olmak üzere 2 saat sürüyor" dedi.'BİZ KOYUNLARA KOYUNLAR DA BİZE BAKIYOR'Ezine peyniri üretimi için bölgede koyun ve keçi yetiştiriciliğinin yapıldığını ifade eden Murat Çakır, "Meşhur Ezine peyniri için bu koyun sütü üreticiliğini yapıyoruz. Ezine peyniri için mandıraya çalışıyoruz. Bizim hayvanımız süt ırkı. Ben yılda 1 kuzu alırım. Peynir için süte çalışırım. Biz koyunlara koyunlar da bize bakıyor. Mart ve Nisan aylarında süt verimi çok oluyor. Sütün kilosu 6 lira, ayda 3 ile 3.5 ton süt alsak, Mart-Nisan ayında 18 bin lira kazanıyoruz. Sonrasında ise düşüyor. En değerli süt bana göre fiyatından da belli koyun sütüdür. Koyun sütü peynirin içinde olmazsa olmazdır. Yağ oranı bizim bölgede yüksektir. Kaz Dağları'nın eteklerindeki Muratlar köyündeki meralarda koyunlarımızı besliyoruz. Koyunlar organik olarak kekik, çalı, buğday ve başakla besleniyor" diye konuştu.'KOLAY BİR İŞ DEĞİL'Sabah erken saatlerde süt sağımı için koyunların yanına gittiklerini belirten Feride Çakır ise, "Burada bir saat boyunca koyunların süt sağımını yaparız. Süt sağımı yapmak kolay değil. Koyunlar çok olunca süt sağımı yaparken insanın kolları ağrıyor. Eşimle birlikte sabah akşam sağım yapıyoruz. Koyunların yarısını ben sağıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Eşim olmayınca kendim de tüm koyunları sağabilirim" dedi.'KALİTELİ SÜT BAYRAMİÇ'TEN GEÇER'Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, koyun sütü fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra, Kaz Dağları'ndaki floradan beslenmelerinden dolayı koyun yetiştiriciliğinin ilçelerinde üst seviyelere çıktığını belirtti. Mandıralar tarafından şu anda litresi 6 TL'ye satın alınan koyun sütünün Bayramiç'teki küçük aile işletmelerini desteklediğini belirten Pehlivan, "Şu anda aile işletmelerini koyunculuk mutlu ediyor. Biliyorsunuz coğrafi işaretli Ezine peynirimiz var. Koyun ve keçi sütü olmadan Ezine peyniri olmaz. Hatta Bakanlığımız, kaliteli sütün Çanakkale'den geçtiğini açıklamıştı. Bizde diyoruz ki, kaliteli süt Bayramiç'ten geçer. Neden Bayramiç'ten geçer. Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen bitki örtüsünde hayvanlar doğal besleniyor. Yem katkısı olmadığı için bu da bizi ön plana çıkarmaktadır" diye konuştu.

Bayramiç Ziraat Odası Meclis Başkanı olan ve Muratlar köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yücel Çayıroğlu da köylerinde yaklaşık 2 bin koyun bulunduğunu belirterek, "Ezine peynirinde koyun sütü olmazsa olmazlardan biri. Yağ oranı yüksek. Ezine peynirinin karışımında yüzde 60 koyun sütü gerekli. Büyükbaş hayvancılığa göre girdi maliyeti olmayan, doğada otlatılabilen ve köyümüzün de Kaz Dağları'nın bize verdiği bitki örtüsünden dolayı koyun yetiştiriciliği karlı bir iş oluyor. Koyunların yem takviyesi yapılmadan doğada otlamaları kaliteli sütü ortaya çıkarıyor" diye konuştu.


Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 07:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstismardan tutuklanan sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca 3 bin TL ek ödeme yapılacak Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den orta saha transferi açıklaması: Taraftarı mutlu edeceğiz A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi
Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi         
21:26
Bangladeş'te 200 kişinin bulunduğu camide yangın çıktı: 3 ölü, 50 yaralı Bangladeş'te 200 kişinin bulunduğu camide yangın çıktı: 3 ölü, 50 yaralı         
20:52
Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor         
20:50
Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı         
20:23
5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var 5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var         
18:39
Kasımpaşa, Süper Lig'in yeni sezonu için Adnan Süvari ismini önerdi Kasımpaşa, Süper Lig'in yeni sezonu için Adnan Süvari ismini önerdi         
18:39
Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada         
17:53
Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada         
17:08
Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş         
17:01
13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı         
16:50
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı         
15:53
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Türkiye'de ağustos ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri belli oldu Türkiye'de ağustos ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri belli oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı         
10:46
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 08:42:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei