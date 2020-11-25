Son dakika haberi... Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı

25.11.2020 15:00
Son dakika haberi... Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı, System.String[]

Son dakika haber... Her mahalleye bir kreş vaadi ile yola çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapımı tamamlanan, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden iş insanı Hüseyin Tütüncü'nün adını taşıyan "Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Her mahalleye bir kreş vaadi ile yola çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapımı tamamlanan, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden iş insanı Hüseyin Tütüncü'nün adını taşıyan "Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi"nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Çalık, "Sağlıklı günlerde çocuklarımız en güzel şekilde eğitim öğretim alacaklar ve en iyi şekilde hayata atılacaklar" dedi.

Hem aile hayatına destek hem de çocukların eğitiminde fırsat eşitliğini sağlamak üzere 'Her Mahalleye Bir Kreş' vaadinin ilkini gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte Kavaklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi"nin açılışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden iş insanı Hüseyin Tütüncü'nün adını taşıyan çocuk bakımevi açılışına Tütüncü'nün aile fertleri de katıldı.

Başkan Çalık tarafından gündüz çocuk bakımevine katkılarından ötürü Azur Grup ve bağışçılara plaket takdim edildi. Hüseyin Tütüncü'nün eşi Melahat Tütüncü gurur verici bir eserin ortaya çıktığını ve bundan dolayı onur duyduğunu ifade ederek "Çalışan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Söyleyecek kelime bulamıyorum, gurur verici bir gün, keşke eşim de burada bizimle birlikte olsaydı" dedi. Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakım Evi; 800 metrekare kreş alanı, bin 500 metrekare peyzaj alanı ve 140 metrekare spor alanı ile çeşitli fonksiyonları içerisinde barındıran çocuk bakımevi 4 derslikten oluşuyor. 3-6 yaş arası çocuklara kapılarını açan merkez, 80 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek.

"Bu güzel eser kentimize hayırlı olsun "

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çok güzel bir tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çalık, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü bir taraftan da Hüseyin ağabeyin evlilik yıl dönümü bugün, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. O güzel insanın aramızda olmaması çok büyük bir eksiklik. Bunu belirtmek isterim" dedi. Konuşmasının devamında pandemi koşullarında iş yapmaya gayret eden bir yerel yönetim olmaya ve mümkün oldukça vatandaşlara layık olmaya çalıştıklarını belirten Çalık, "Çok güzel bir yapı oldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de tamamlanmış olmasının da ayrı bir güzelliği var. Bu güzel eseri bu kente birlikte kazandırdığımız için kıvançlıyız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kentimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

İki Kreşin Daha Temeli Atılıyor

Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalık, "Öğretmenler Günü'nde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın da bir kez daha ruhu şad olsun. Adnan Kahveci Mahallesi'nde onun adını taşıyan bir çocuk bakımevimiz daha var. Diğer yandan iki çocuk bakımevimizin daha temelini atıyoruz. Biri Yakuplu Kültür Merkezi'nin içerisinde yer alacak. Bir diğeri ise Gürpınar Engelsiz Yaşam Birimi içerisinde olacak. 20 gün içinde temel atmaya hazır hale getirilecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı
Son dakika haberi... Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı
Son dakika haberi... Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı
Son dakika haberi... Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı
Son dakika haberi... Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı
Son dakika haberi... Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı

Mehmet Murat Çalık, Hüseyin Tütüncü, Beylikdüzü, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı - Son Dakika


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