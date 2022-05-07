Son dakika haberi | Bakan Soylu, "Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bakan Soylu, "Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

07.05.2022 15:08

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Hasdal'daki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen toplantının öğle saatlerindeki ilk bölümünde ağırlıklı olarak emniyet mensupları yer aldı.

Bakan Soylu, akşam saatlerindeki bölümde kaymakamlarla bir araya geldi.

Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ile kaymakamlar hazır bulundu.

Son dakika haberi | Bakan Soylu, Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı na katıldı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı na katıldı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı na katıldı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı na katıldı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı na katıldı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı na katıldı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı na katıldı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı na katıldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Soylu, 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bakan Soylu, "Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katıldı - Son Dakika
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