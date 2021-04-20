Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay... - Son Dakika

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay...
20.04.2021 08:51
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı: "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz...
İçişleri Bakanlığı: "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak- Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
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