Son dakika haberi! Ida Kasırgası öncesinde bir depoya götürülen dört huzurevi sakini hayatını kaybetti - Son Dakika

NEW ABD'nin Louisiana eyaleti yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren Ida Kasırgası öncesinde bir depoya götürülen dört huzurevi sakininin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Eyalet sağlık yetkilileri, ölen huzurevi sakinlerinin, 29 Ağustos'ta etkisini gösteren kasırganın ardından koşulların sağlıksız ve güvensiz hale geldiği Independence'daki bir depoya götürülen yedi huzurevi sakini arasında olduğunu söyledi.

Adli tıp yetkilileri ölümlerin üçünü fırtınayla ilgili olarak sınıflandırdı.

Louisiana Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aly Neel, sağlık yetkililerinin huzurevi sakinlerinin yerde şilteler üzerinde yatırıldığına, beslenme ve bakımlarının düzgün yapılmadığına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığına dair raporlar aldıklarını belirtti.

Neel, huzurevlerinin sahibi Bob Dean'ın depoyu incelemeye gelen sağlık müfettişlerinden derhal ayrılmalarını istediğini aktardı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, tesis sahibine yönelik "huzurevi sakinlerini güvende tutmada başarısız olup olmadığı ve sığınaktaki koşulların ne olduğunu belirleme ve onları kontrol etme çabalarını kasıtlı olarak engelleyip engellemediği" konusunda tam bir soruşturma sözü verdi.

Edwards, olası bir suiistimal durumunda "ağır yasal işlem" uygulanacağını söyledi.

Louisiana, Mississippi ve Alabama'daki fırtına, huzurevi sakinleri dahil 13 ölümün sebebi olarak gösterildi.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan ve ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından "Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirilen Ida, 29 Ağustos'ta Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.

Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerindeki can kayıplarıyla birlikte sellerde şimdiye kadar en az 46 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kasırga, etkilediği bölgelerde büyük tahribata neden olmuştu.