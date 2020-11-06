Son dakika haberi... İHH, çocukları "Oyuncak Bayramı" ile sevindiriyor - Son Dakika

Son dakika haberi... İHH, çocukları "Oyuncak Bayramı" ile sevindiriyor

06.11.2020 14:41
Son dakika haberi... İHH, çocukları

Gelen son dakika haberlerine göre İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın 7 Kasım'ı "Oyuncak Bayramı" ilan edilmesinin ardından Türkiye'deki mağdur ve yetim çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edilmeye başlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın 7 Kasım'ı "Oyuncak Bayramı" ilan edilmesinin ardından Türkiye'deki mağdur ve yetim çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edilmeye başlandı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Yetim Dayanışma Günleri kapsamında bu yıl yine on binlerce yetimin hayatını değiştirmek için projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda İHH, 7 Kasım'ı "Oyuncak Bayramı" olarak ilan etti. Projeyle Türkiye'deki yetim ve ihtiyaç sahibi 5 bin çocuğa oyuncak paketi hediye edilecek. Bir oyuncak paketinin 40 TL olarak belirlendiği projede, çocuklar belki de hayatlarında ilk defa bir hediye paketi almış olacaklar.

Projeyle çocukların hayatları boyunca unutamayacakları bir hediye paketiyle yüzlerinin güldürülmesi hedefleniyor.

Genç İHH tarafından ilki bu yıl gerçekleştirilen projenin kapsamının ileriki yıllarda çok daha fazla genişletilerek tüm kurum ve kuruluşlar tarafından kutlanması hedefleniyor.

İlk durak İstanbul

Bu yıl kutlanmaya başlanan Oyuncak Bayramı, ilk olarak İstanbul'da icra edildi. Oyuncaklar ilk olarak İHH Genel Merkezi'nde hediye paketlerine yerleştirildi. Ardından ekipler, çocukları sevindirmek için yola çıktı. Küçükçekmece'de 28 farklı adresin kapısı teker teker çalındı, 60 mağdur ve yetim çocuğa oyuncak paketleri hediye edildi.

- Depremzede çocuklar unutulmadı

Geçen hafta İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında evlerinden olan çocuklar da unutulmadı. İçinde bulundukları olumsuz durumdan uzaklaşmaları ve gündemlerini değiştirmeleri amacıyla Buca Hipodrom'da kalan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

100 depremzede çocuğun istifade ettiği projede, çocuklara oyuncağın yanı sıra çanta ve boyama kitabı da hediye edildi. Ayrıca çocuklarla sokak oyunları oynandı, masal anlatımı yapıldı. Çiçek ekimi ve deney atölyesi gibi etkinliklerle de çocukların unutamayacakları bir gün geçirmeleri sağlandı.

Yetim ve mağdur çocukların yüzünü güldürmek isteyen hayırseverler, Oyuncak Bayramı Projesine katkıda bulunmak için OYUNCAK yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabiliyor. Daha fazla yardım etmek isteyenler ise vakfın internet sitesinden ya da banka hesaplarından yine OYUNCAK açıklaması ile katkıda bulunabiliyor.

İnsani Yardım Vakfı, Oyuncak, Kasım, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İHH, çocukları 'Oyuncak Bayramı' ile sevindiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Bayraktar TB2 SİHA milli kamera ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı Yusuf Yazıcı, 5 yılda lise turnuvasından Avrupa futbolunun zirvesine çıktı Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü         
14:35
Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı         
14:27
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Timur Selçuk'un ani ölümü sanat camiasını yıktı Timur Selçuk'un ani ölümü sanat camiasını yıktı         
14:08
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor         
12:28
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 15:22:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... İHH, çocukları "Oyuncak Bayramı" ile sevindiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei