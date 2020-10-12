Son dakika haberi: İHH Suriyeli 1000 yetime çocuk paketi ulaştırdı - Son Dakika

Son dakika haberi: İHH Suriyeli 1000 yetime çocuk paketi ulaştırdı

12.10.2020 12:55
Son dakika haberi: İHH Suriyeli 1000 yetime çocuk paketi ulaştırdı, System.String[]

Son dakika haberi... İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib ve Halep'in kırsal kesimlerinde yaşayan 1000 yetime çocuk paketi ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib ve Halep'in kırsal kesimlerinde yaşayan 1000 yetime çocuk paketi ulaştırıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, savaş mağduru Suriyeli yetimlere sürekli olarak sahip çıktıklarını belirtti.

İHH tarafından Suriye'de "yetim sponsorluk" sistemi uygulandığına dikkati çeken Ağca, "Vakfımız Suriye'de 10 binden fazla yetime her ay düzenli olarak nakdi destek sağlıyor. Dönemsel olarak ise ulaştığımız yetim sayısı bunun çok daha üstünde. Suriye'de her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bizde yetimlerimizin geleceğini inşa edebilmeleri için onlara desteklerimizi sürdürüyoruz. Hediyeler sayesinde yetimlerimizin bir nebze olsun yüzlerini güldürmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli yetimlere 1000 çocuk paketi dağıttıklarını anlatan Ağca, paketler içerisinde gıda maddelerinin yanı sıra boyama kitabı ve kaleminin bulunduğunu kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İHH Suriyeli 1000 yetime çocuk paketi ulaştırdı - Son Dakika

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