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Son dakika haberi | İKİ İLDE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi | İKİ İLDE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

15.06.2021 17:05

Son dakika haberler... İZMİR'de, yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 93 tabanca ve 1395 mermi ele geçirildi.

İZMİR'de, yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 93 tabanca ve 1395 mermi ele geçirildi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken, 12 kişinin aranmasının sürdüğü öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında bu sabah, haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir ve Konya'daki 33 ev ile 5 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 12 kişinin aranmasının sürdüğü öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 93 tabanca, 1395 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 telsiz, 1 kök Hint keneviri, tabanca yapımında kullanılan çok sayıda tabanca sürgüsü, irca mili ve yayı, tabanca emniyet mandalı ve irca mili yuvası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Yeşilyurt'taki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerini sürdüğü, firari olanların aranmasının sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberi | İKİ İLDE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI
Son dakika haberi | İKİ İLDE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI
Son dakika haberi | İKİ İLDE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI
Son dakika haberi | İKİ İLDE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İKİ İLDE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI - Son Dakika


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