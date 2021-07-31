İngiltere Başbakanı Johnson bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson, 2'nci bebeklerini beklediklerini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor. Başbakan Johnson'ın eşi Carrie Johnson, Instagram hesabında yaptığı açıklamada, ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Bebeğin Noel'e doğru dünyaya gelmesini umduğunu belirten Johnson, daha önceki hamileliğinde düşük yaptığı için yeni bebeğini, İngiltere'de düşük veya ölü doğumdan sonra hamile kalınan çocuklar için kullanılan bir terim olan "gökkuşağı bebeği" olarak nitelendirdi.

Carrie Johnson yaptığı paylaşımda, "Yılın başında bir düşük yaptım ve bu beni çok üzdü. Yeniden hamile olduğum için inanılmaz derecede şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda stresli olduğunu da sözlerine ekleyen Johnson, "Hamilelikle ilgili sorunlar birçok kişi için gerçekten zor olabiliyor. Özellikle de Instagram gibi platformlarda her şey yolunda gidiyormuş gibi görünürken. Kaybı deneyimlemiş kişilerden bilgi almak beni gerçekten rahatlattı, bu yüzden bunu çok küçük bir şekilde paylaşmanın başkalarına da yardımcı olabileceğini umuyorum" dedi.

57 yaşındaki İngiltere Başbakanı Johnson ve 33 yaşındaki Carrie Johnson'ın ilk çocukları Wilfred, Nisan 2020'de dünyaya gelmişti. Johnson çifti daha sonra Mayıs ayında Westminster Katedrali'nde düzenlenen küçük bir törenle evlenmişti. Boris Johnson, Carrie Johnson ile 3'ncü evliliğini gerçekleştirirken, İngiltere tarihinde yaklaşık 200 yıldan bu yana görevdeyken evlenen ilk başbakan olmuştu.

İngiliz medyasına göre, Başbakan Johnson'un 3 farklı kadından toplam 6 çocuğu var. Johnson çiftinin ikinci bebeği Başbakan'ın 7'nci çocuğu olacak.

(Aylin Karadeniz/İHA)